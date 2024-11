Ladri di diamanti in Costa Smeralda 

Erano mesi che gli investigatori erano sulle loro tracce, per una serie di clamorosi furti messi a segno in Costa Smeralda nelle ultime due estati. E ora ci sono i primi risultati della caccia alla “banda del buco” che, stando alle denunce presentate alle forze dell’ordine ha agito anche a Porto Rotondo. Sono stati iscritti nel registro degli indagati della Procura di Tempio i nomi di tre persone per un colpo da centinaia di migliaia di euro messo a segno a Porto Cervo. Silvano Alasia, 48 anni, il figlio Alessio, 20 anni e Massimo Fe, 38 anni, sono accusati di avere rubato una collana di diamanti da Villa Giulia. Il colpo è stato messo a segno nell’estate del 2024 e le vittime sono alcuni componenti della famiglia Osculati, imprenditori lombardi titolari di una delle più grandi aziende di accessori nautici del mondo. La collana di diamanti e corallo, un pezzo unico, è sparita nel nulla dopo il colpo condotto con una tecnica consolidata, che prevede una attività di osservazione e poi una intrusione velocissima nell’edificio, anche con le vittime in casa. Silvano e Alessio Alasia, residenti a Grosseto, sono i componenti di una famiglia di nomadi italiani e giostrai ben nota in tutto il territorio nazionale e in Gallura, in particolare a Olbia e Arzachena per una serie di clamorosi colpi che risalgono a qualche anno fa e per i quali sono in corso i processi. Anche Massimo Fe, originario di Cerveteri, fa parte di una famiglia legata agli Alasia.

I nonni prestanome

Le indagini (alcuni filoni sono ancora in corso) riguardano una serie di episodi, va precisato non tutti contestati a tre indagati. Il personale del Commissariato di Porto Cervo ha lavorato mesi sui furti e ora la Procura di Tempio sta tirando le somme delle indagini. In particolare, per la posizione degli Alasia e di Fe, ha proceduto la squadra investigativa guidata dal commissario Lino Collu (che ha concluso la sua carriera in Polizia). Stando alle indagini, i tre avrebbero utilizzato delle auto prese a noleggio a Olbia, ma intestate a una coppia di anziani. Due pensionati alloggiati in un b&b di Golfo Aranci, mai saliti sulle utilitarie noleggiate. Secondo la Procura, un modo per evitare i controlli. Ma una Mini Cooper sarebbe stata vista in concomitanza con i colpi in Costa Smeralda, un’auto che ha portato ai “nonnini prestanome”, gli anziani che mai l’avevano usata. E la stessa Mini è spuntata anche nel colpo dei diamanti a Villa Giulia. Il difensore degli indagati, il penalista Mario Perticarà, non rilascia dichiarazioni in attesa di conoscere gli atti.

