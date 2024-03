Ladri di auto scatenati: vari furti nelle ultime settimane 

Ladri di macchine scatenati ad Assemini. Nelle ultime settimane si sono registrati svariati furti di autoveicoli. L’ultimo episodio risale a ieri mattina quando il proprietario di una Panda, al suo risveglio, non ha trovato più la sua macchina parcheggiata di fronte a casa, in via Coghe.

«La notte di lunedì - racconta il proprietario Cristian Mostallino, 49 anni - ho parcheggiato l’auto nel piazzale del rifornitore di benzina. Preoccupato per gli ultimi furti di auto avvenuti in paese ho installato anche il bloccasterzo. Ma i ladri dopo un minuto e venti secondi, come si evince dalle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a portar via l’auto. Una grossa perdita per me che sono momentaneamente disoccupato e utilizzavo la macchina per cercare un lavoro. Sembre di tornare indietro a 25 anni fa quando i furti erano all’ordine del giorno».

Non è un caso isolato ma l’ultimo di una lunga serie: una Multipla è stata rubata e poi ritrovata circa una settimana fa e una Panda rubata in via Piemonte agli inizi del mese nelle ore pomeridiane. Episodi che vanno ad aggiungersi ai furti di targhe e agli incendi di auto. Sui vari episodi indagano carabinieri della stazione di Assemini. Nella cittadina spesso vengono ritrovate anche auto rubate nei paesi del circondario. Intanti si moltiplicano gli appelli dei cittadini che chiedono di intensificare i controlli

