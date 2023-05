Ladri ancora in azione in centro, danneggiato un negozio 

Ladri in azione la scorsa notte ai danni di un negozio di artigianato nel centralissimo corso Vittorio Emanuele a Sant’Antioco.

Intorno alle 2 i carabinieri della locale stazione sono intervenuti a seguito dell’allarme lanciato dai proprietari del negozio situato di fronte al palazzo municipale. I militari hanno rilevato un foro nel vetro che sarebbe dovuto servire ai ladri per impossessarsi degli oggetti depositati in esposizione nella vetrina del negozio, dedicato a piccola gioielleria e oggetti di arte sarda. I militari hanno effettuato i rilievi di rito e dato il via alle indagini per risalire agli autori del gesto azzardato, compiuto in un luogo controllato da diverse telecamere. I ladri, potrebbero aver deciso di desistere dal loro piano, probabilmente perché disturbati dal passaggio di automobili nella centralissima arteria stradale cittadina. Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Infatti, quindici giorni fa i ladri avevano messo a segno un furto nel Bar Janas in Via Regina Margherita, sempre con la tecnica di spaccare un vetro per introdursi all’interno dei locali mentre alcuni mesi fa, la proprietaria dei locali che anni fa ospitavano il “Pierre Pub” aveva denunciato il furto di casse acustiche e un impianto stereo. Le indagini sono in corso.

