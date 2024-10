Ladri ancora in azione all’Agip e al bar della Conad 

La banda del piede di porco colpisce ancora. Diversi furti con scasso delle porte d’accesso di alcune attività commerciali è stato denunciato ai Carabinieri della locale stazione nell’ultimo fine settimana.

Bottino da poche centinaia di euro ma danni ingenti alle serrature forzate con un piede di porco. Ignoti hanno agito nella notte tra sabato e domenica con la stessa tecnica utilizzata in altre incursioni segnalate recentemente, come quelle perpetrata nei giorni scorsi nel palazzo municipale. A farne le spese, il distributore Agip di via Nazionale e il bar della Conad di via Rinascita.

In entrambi i punti, i ladri hanno preso di mira la cassa dove hanno trovato poche centinaia di euro. Nel pavimento del bar, è stato abbandonato l’oggetto utilizzato per forzare la serratura, presumibilmente per paura di essere scoperti. Il locale infatti è dotato di impianto d’allarme. Anche in questo caso, si sta procedendo alla presa visione delle immagini registrate dalle telecamere, non solo all’interno dei locali commerciali, ma anche nelle vie pubbliche adiacenti ai luoghi presi di mira per mettere a segno i vari furti. (s. g.)

