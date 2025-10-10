Ladri alla Spano: diplomi nel mirino 

Sono entrati all’alba, hanno sfondato la porta della dirigente e della segreteria. Hanno rovistato dappertutto, messo a soqquadro gli uffici, forse alla ricerca di diplomi da rivendere al mercato nero. Non trovandoli, alla fine se ne sono andati senza portare via niente. È successo ieri alla scuola media Spano di via Falzarego.

C’è (forse) una banda di ladri che si aggira per le scuole di Cagliari: dopo aver forzato l’ingresso alla Giusy Devinu e all’Azuni, ieri i malviventi sono arrivati nella scuola media che fa parte dell’istituto comprensivo Satta-Spano-De Amicis guidato dalla dirigente Elisabeth Piras. «Un fatto preoccupante», spiega la dirigente. «Porte distrutte, stanze messe sottosopra. Non sappiamo cosa cercassero, forse documenti, forse alcune chiavi», spiega. Il dubbio è che i malviventi cercassero di rubare i diplomi, per i quali, non solo a Cagliari, c’è un mercato nero. ( ma. mad. )

