Ladri al cimitero: «Siete senza cuore» 

Ladri senza cuore al cimitero comunale di San Gavino Monreale: rubati fiori, vasi e oggetti vari. Lo denunciano le tante persone che portano un omaggio floreale ai propri cari. Una delle vittime di questi furti è stato il pensionato disabile Pasquale Marongiu: «Ho portato i fiori sulla tomba dei miei genitori e con grande sorpresa dopo qualche giorno ho visto che sono stati portati via. Io, come tante altre persone, non so a chi rivolgermi per porre fine a questa cattiva usanza. Ricordo che il Comune avrebbe dovuto installare un impianto di videosorveglianza». Molto amareggiata anche Teresa Pintau, pensionata: «Sono stati portati via i fiori che avevo lasciato sulla sepoltura di mio marito e sono spariti anche i vasi. Ma non è questo l’unico furto perché sono stati recisi e portati via anche i fiori che ho portato sulle tombe di altri partenti. I ladri sono senza cuore e non risparmiano nessuno: vorrei proprio vedere in faccia le persone che compiono questi gesti scellerati, è una cosa gravissima e dimostrano di non avere nessun rispetto. Abbiamo fatto tantissime segnalazioni al sindaco Carlo Tomasi ma il problema va avanti da settimane. Ci vorrebbero delle telecamere per individuare gli autori di questi furti e maggiori controlli all’uscita del cimitero. I fiori vengono portati via da tantissime tombe e di recente sono stati rubati anche da quella dell’ex sindaco di San Gavino Ferruccio Bertolotti». Così le persone che si recano spesso in cimitero, soprattutto anziane, chiedono che si intervenga in maniera decisa per porre argine a questo triste fenomeno che offende la memoria di chi non c’è più. ( g. pit. )

