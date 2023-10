Ladri a casa Smalling  

Una maledizione sembra avere colpito la villa romana del giallorosso Chris Smalling. Lunedì sera per la terza volta i ladri sono penetrati nella residenza nella zona dell’Appia Antica. Ignoti, dopo aver infranto il vetro di una finestra, hanno tentato di portare via la cassaforte per poi darsi alla fuga. Sull’episodio ci sono indagini della Squadra Mobile e sul posto per i rilievi si è recata anche la Scientifica. Risale all’agosto scorso l’ultimo tentativo di furto.