Ladra bloccata dai padroni di casa 

Era agli arresti domiciliari per un tentato furto. Ma il provvedimento del Tribunale non è bastato e nei giorni scorsi Serenella Dessì è tornata in azione a casa di due anziani: il colpo però è stato sventato dalle figlie del proprietario e la 51enne di Terralba è stata arrestata dai carabinieri. Adesso si trova nel carcere di Massama e venerdì tornerà davanti al giudice per il processo per direttissima, deve rispondere di evasione e tentato furto.

Il blitz

La 51enne, incurante della disposizione del giudice, nei giorni scorsi ha deciso di uscire di casa e fare una “visita” a sorpresa ai suoi anziani vicini in via S’Isca. I due, un 75enne e la sorella 65enne, erano a cena quando si son accorti che qualcosa non andava. Dalla camera da letto provenivano rumori insoliti, così le figlie dell’anziano sono andate a controllare e hanno trovato Serenella Dessì intenta a rovistare nell’armadio. A quel punto l’hanno bloccata e hanno chiesto subito l’intervento dei carabinieri.

L’arresto

Pochi minuti e per la 51enne sono scattate le manette. Serenella Dessì è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Terralba; il giorno successivo, assistita dall’avvocato Fabio Costa, è comparsa davanti alla giudice Silvia Palmas che ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere in attesa della prosecuzione del processo per direttissima.

In Tribunale

Il processo si terrà venerdì quando era già stata programmata l’udienza per l’altro tentato furto, commesso nelle settimane scorse a Marrubiu. Anche in quell’occasione la 51enne era entrata a casa di due anziani e aveva cercato di rubare soldi e gioielli ma era stata sorpresa e bloccata dai carabinieri. Il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari, una misura che però non è bastata per arginare i piani della donna, una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine che già in passato frequentemente è stata protagonista di episodi simili.

RIPRODUZIONE RISERVATA