L’adolescenza del male: Gomorra torna alle origini 

È una Napoli immersa nel sogno adolescenziale quella in cui affonda le radici la nuova serie di Gomorra, il prequel che ritorna alle origini tra i colori accesi del 1977, le auto da corsa, gli sgargianti abiti americani, la musica travolgente, ma anche la povertà degli ultimi che abitano tra i ruderi, nel fango di Secondigliano, e non conoscono nemmeno la carta igienica. Ai giovanissimi protagonisti e anche alla loro città manca il peccato originale che porterà i personaggi alla tragedia e ai colori cupi di quello che hanno raccontato così bene cinque stagioni tratte dal libro di Roberto Saviano: persino la Camorra in “Gomorra - Le Origini” è quella immutata dal Dopoguerra che si fondava sul contrabbando di sigarette.

La scelta

Quella prima serie è stato un successo internazionale di enormi dimensioni che, ovviamente, faceva tremare i polsi a chi abbracciava l'idea di parlarne ancora, ma ora dal 9 gennaio su Sky tornerà per chi l’ha amata e per chi ancora non la conosce. «All’inizio ho detto di no, perché nutro riconoscenza e devoto amore verso questo progetto e le donne e gli uomini che lo hanno sostenuto e realizzato», racconta Marco D'Amore che parla in veste di supervisore e regista dei primi quattro episodi (gli altri due li firma Francesco Ghiaccio), e che quando vestì in principio i panni del suo Ciro era sconosciuto come lo sono ora i protagonisti di “Gomorra - Le Origini”. «Sentivo di non avere la capacità di dare ancora qualcosa - aggiunge - forse avevo un pregiudizio rispetto ad una strada che era stata percorsa e bene. Bisognava non avere il timore di sterzare, ma già dalla scrittura si intuiva la diversità. Abbiamo sterzato, siamo in piedi».

La storia

E allora ecco che qui, come nella prima Gomorra, tornano gli attori giovani e il coraggio di sceglierli, in alcuni casi proprio esordienti, scovati in un casting che ha setacciato la città. Perché si parla in napoletano ovviamente, e napoletano anni ’70. C'è il giovane Pietro (Savastano) interpretato da Luca Lubrano, magrolino e sparuto ragazzo di strada di Secondigliano che insieme al suo inseparabile gruppo di amici sogna una vita migliore. Un intenso Flavio Furno interpreta 'O Paisano, inquietante malavitoso detenuto in carcere che sogna una camorra nuova, quella che verrà con lo spaccio dell'eroina e che ovviamente fa pensare a Raffaele Cutolo e alla sua Nuova camorra. «Il regista doveva essere D'Amore perché doveva essere organico a Gomorra - spiega Riccardo Tozzi, fondatore di Cattleya - perché qui c’è una serie di riferimenti che il regista doveva conoscere: quando li incontriamo scatta il campanello». Ma il campanello scatta anche per le tante citazioni, soprattutto cinematografiche, come quelle di “C’era una volta in America”, che D’Amore non nega: «Volevo restituire il senso di stupore che ho provato vedendo quel film da ragazzo e che non mai più provato. È bello omaggiare quello che ha raccontato così bene quell'età, l'adolescenza, che è la tabula rasa della vita, quando tutto è ancora possibile».

La nuova serie è creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e, ovviamente, Roberto Saviano.

