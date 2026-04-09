Ladinetti: «Sogno di rivestire un giorno la maglia rossoblù» 

L’esordio nella stagione più surreale di sempre, un incubo sfiorato e la ripartenza lontano da casa. Nei 25 anni di Riccardo Ladinetti, ci sono già vari capitoli. Ripercorsi ieri sera a “Il Cagliari in Diretta”. Il centrocampista di Sanluri, al sesto anno in Serie C, veste da febbraio la maglia del Perugia. «Sto benissimo», racconta a Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu. E nell’ultimo weekend ha segnato, contro la Juventus Next Gen, un rigore importantissimo per la corsa salvezza della sua squadra. «È stato molto bello, non tanto perché contro la Juve, quanto per la curva piena». Nell’ultima finestra di mercato, per Ladinetti è arrivata un’altra squadra al di là del mare. «Come per tutti i sardi andare via è sempre molto difficile. Però sono passati ormai tanti anni e credo che in quel momento la scelta giusta fosse andare a fare nuove esperienze». Riprendendo il suo cammino, inceppato nell’estate del 2021, quando alcuni problemi cardiaci stopparono il lavoro con la prima squadra del Cagliari dopo il prestito a Olbia: «È stato il momento peggiore della mia vita. Per ciò che mi era stato detto, quella stagione doveva essere la mia rampa di lancio e invece è successo quello che non doveva succedere». Appena una stagione prima, era arrivato l’esordio in una Serie A silenziata dal Covid. «L’immagine che ho impressa è quella in cui sto entrando con il Sassuolo nel debutto. E poi a San Siro: mi giro e c’era Ibrahimovic». Storie di sogni realizzati, e altri ancora da alimentare. «Qual è il mio sogno? Tornare a giocare col Cagliari, senza dubbio».

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