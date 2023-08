L’addio straziante al vigile Spiggia 

Ha atteso la salma fuori dalla chiesa di San Pietro ad Orgosolo, per dare l’ultimo saluto ad uno dei suoi uomini, il capo del corpo dei vigili del fuoco Carlo Dall’Oppio, arrivato ieri ad Orgosolo in elicottero da Roma per i funerali di Giovanni Maria Spiggia, 46 anni, il vigile morto lunedì sera ad Parma, dopo un anno di agonia. Spiggia fu vittima di un incidente sul lavoro lo scorso 11 agosto, cadendo mentre preparava il suo mezzo, un camion gru, chiamato per andare in missione di supporto ad un’altra squadra impegnata in un intervento in Ogliastra.

Una cerimonia solenne, con la bara del vigile che, avvolta nel tricolore è stata portata dai colleghi sopra un mezzo d’ordinanza. Presenti le massime autorità, il sindaco del paese, Pasquale Mereu e il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi, il comandante di Nuoro Antonio Giordano così come le rappresentanze di tutti i corpi dei vigili del fuoco della Sardegna, e delle altre forze dell’ordine.

Nell’omelia è stato letto anche il messaggio di cordoglio inviato alla famiglia del vigile vittima del dovere, dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, insieme a quello del sottosegretario del ministero dell'Interno Emanuele Prisco, e quello del capo dipartimento dei vigili del fuoco, Laura Lega. Un’omelia straziante, coincisa alle 16.30, con un minuto di raccoglimento effettuato contemporaneamente in tutte le caserme dei vigili del fuoco del nuorese, e delle squadre impegnate fuori. Alla fine il Tricolore che ricopriva la bara, insieme al casco d’ordinanza, è stato consegnato alla moglie di Spiggia, Anna Maria.

