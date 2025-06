L’addio di uno scrittore col suicidio assistito: primo caso in Toscana 

Chiusi. È morto il 17 maggio, tre minuti dopo essersi somministrato il farmaco letale: Daniele Pieroni, scrittore e poeta 64enne originario di Pescara, ha scelto di porre fine alle sofferenze del Parkinson che lo aveva colpito nel 2008. È Il primo caso di suicidio medicalmente assistito in Toscana dopo la legge approvata l’11 febbraio dal Consiglio regionale, che regola temi e modalità di accesso al fine vita partendo dalla proposta di legge “Liberi subito” dell’associazione Coscioni, impugnata dal governo il 9 maggio. Ma non sospesa, e dunque in vigore almeno fino al pronunciamento della Consulta.

La sentenza Dj Fabo

A rivelare la storia di Daniele è stata ieri l’associazione, a cui Pieroni si era rivolto tramite un amico già nell’agosto 2023. Aveva scelto il percorso previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 242/2019, la “Cappato-Dj Fabo”, che fissa le quattro condizioni per il suicidio medicalmente assistito: essere capace di autodeterminarsi, avere una patologia irreversibile, avere sofferenze fisiche o psicologiche per la malattia ritenute intollerabili, dipendere da trattamenti di sostegno vitale. Daniele era al quarto stadio della malattia e per «una grave disfagia, era costretto a vivere con la Peg (una sonda nello stomaco – ndr) in funzione per 21 ore al giorno». Ha così «inviato la richiesta formale all’Asl Toscana Sud Est il 31 agosto. Dopo aver ricevuto, il 22 aprile scorso, l’esito positivo delle verifiche previste dalla sentenza» della Consulta, il 64enne «meno di un mese dopo, ha confermato la volontà di procedere a casa. Il tutto si è svolto nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge toscana», che fissa un termine massimo di 37 giorni da quando la persona fa richiesta a quando riceve una risposta, «e delle condizioni stabilite dalla Consulta. A casa sua è stato preparato il farmaco letale, che Daniele si è autosomministrato».

La Cei: basta riflettori

Erano presenti «su base volontaria - dice ancora la Coscioni - due dottoresse e un medico legale dell’Asl, che hanno agito con grande umanità e professionalità, come confermato da chi era presente. Accanto a Daniele c’erano anche Felicetta Maltese, coordinatrice della cellula toscana dell’associazione Luca Coscioni, il suo fiduciario Leonardo Pinzi, le sue badanti e i familiari. Alle 16:47 Daniele ha attivato il dispositivo a doppia pompa infusiva e alle 16:50 ha smesso di respirare, serenamente». La morte di Daniele ha riaperto il caso sulla legge della Toscana. Commenta il governatore Eugenio Giani: «È la dimostrazione di quanto la Regione abbia momentaneamente colmato un vuoto, che non abbiamo la presunzione di riempire per sempre». La norma si limita «a tradurre in procedure obiettive, imparziali, neutre, quello che già la sentenza della Corte costituzionale ha affermato». Per Pro Vita, all’opposto, la legge toscana «ha iniziato a produrre le prime derive di morte», e per il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi, «è un atto eversivo». Il presidente dei vescovi toscani, il cardinale Augusto Paolo Lojudice, ritiene necessario «un vero confronto a livello nazionale, lontano dai riflettori». La Coscioni intanto rende noto che sono sei le persone che sta supportando nell’iter: una in Toscana, due in Friuli, due in Veneto, una è umbra. Con Pieroni sono 13 le persone che hanno ricevuto il via libera, 8 hanno avuto accesso al suicidio assistito in Italia.

