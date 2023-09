L’addio di Stato a Napolitano: «Laico e solenne» 

Per la prima volta un feretro, avvolto nel tricolore, varca il portone di Montecitorio. È quello di Giorgio Napolitano, che in Parlamento riceve l’omaggio inedito di un funerale laico di Stato davanti al presidente Mattarella e alla premier Meloni, dopo il commosso saluto di Papa Francesco alla camera ardente al Senato.

Gli ideali

Da lì la salma viene scortata con tutti gli onori alla Camera, dove è accolta dai vertici delle istituzioni mentre suona l’inno nazionale. Due volte presidente della Repubblica, primo inquilino comunista del Colle, presidente della Camera, ministro dell’Interno, deputato del Pci, senatore a vita, europarlamentare. Uomo delle istituzioni, riconoscono tutti. Per ricordarlo il figlio Giulio sceglie le parole finali della sua autobiografia: “Ho combattuto buone battaglie e sostenuto cause sbagliate, e cercato via via di correggere errori, di esplorare strade nuove”. Intendeva la politica - dice il figlio - come «ideale, missione, professione, ascolto, scelta etica e morale». Anna Finocchiaro, compagna di viaggio politico, ricorda in lacrime: «Scelse il Pci per due ragioni piane e profonde, perché era il partito che più ha combattuto il fascismo e perché si mescola al popolo». Poi quelle di Gianni Letta, importanti. Che scagionano Napolitano una volta per tutte dall’accusa di aver ordito complotti e congiure nel 2011, quando Monti rimpiazzò Berlusconi a Palazzo Chigi: «Napolitano non intese mai in senso notarile il suo ruolo, esercitò pienamente i suoi poteri e la sua capacità di indirizzo» ma «senza mai venire meno a un rigoroso rispetto dei limiti fissati dalla Costituzione». E poi: «Con Berlusconi si chiariranno nella luce».

Nonno affettuoso

«Una delle figure più rilevanti della storia della Repubblica», lo omaggia Lorenzo Fontana, presidente della Camera. «Un protagonista della storia repubblicana» per il presidente del Senato Ignazio La Russa. E Giuliano Amato: «Dell’Europa fece una missione». Ma è quando a parlare è Sofia May, la giovane nipote, che i cuori si sciolgono. Con la voce che trema e gli occhi pieni di lacrime, la mano del fratello Simone sulla spalla, racconta del nonno tenero che portava i nipoti a Capri e Stromboli e suggeriva cartoni animati da guardare in tv. La nonna Clio piange, come quando il figlio Giulio parla del suo «rapporto indissolubile» con il marito. È il cardinale Gianfranco Ravasi a chiudere raccontando il suo rapporto privato con «l’uomo di altissima cultura» che citava Thomas Mann in tedesco, leggeva Dante ogni giorno e da laico definiva l’Ave verum di Mozart, testo religioso, «di bellezza ultraterrena». Il cardinale lo saluta con un verso dell’Antico Testamento: «Quelli che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno nel firmamento come le stelle. Per sempre».

