L’addio di Ranieri al Cagliari «È giusto lasciarci adesso» 

Il cerchio si chiude una manciata di minuti prima delle 10, a ridosso dell’allenamento. Non si erano più visti dopo la vittoria di Reggio Emilia e nessuno, tra i giocatori, pensava certo che il risveglio ad Asseminello, due giorni dopo, sarebbe stato così traumatico. Claudio Ranieri decide di convocarli tutti dentro lo spogliatoio, con loro ci sono anche lo staff tecnico al gran completo e il direttore sportivo Nereo Bonato: «È stata una decisione molto sofferta, ma alla fine credo sia quella giusta. Lascio il Cagliari». Il momento è piuttosto toccante, lo stesso allenatore di Testaccio non riesce a trattenere le lacrime. Come tutti i rossoblù presenti, commossi, svuotati. Poi ci pensa lui a scuotere il gruppo, come sempre, a modo suo, con una battuta. Si dirige così verso il campo, attende tutti col fischietto al collo e guida l’allenamento. Come se niente fosse, con il solito spirito battagliero.

L’illusione

«Cagliari è e sarà sempre la tua casa. Per sempre grati, Mister», si chiude così il lungo e intenso comunicato della società rossoblù. E finisce così una storia incredibile, iniziata nel 1988 proprio con il Cagliari, quando ancora aveva trentasette anni e certo non immaginava di vincere tutto quello che poi ha vinto. E soprattutto, di diventare un’icona tra gli allenatori, non solo in Italia. L’addio era nell’aria da tempo. In tanti hanno pensato (o sperato) che le emozioni vissute domenica scorsa a Reggio Emilia dopo il successo sul Sassuolo e il bagno di folla la sera al rientro all’aeroporto lo avessero in qualche modo spinto a rifletterci sopra. «Adesso lasciatemi festeggiare questa salvezza agognata», si era limitato a dire ricordando di avere ancora un altro anno di contratto e lasciando, così, in qualche modo la porta socchiusa. Ma aveva già deciso e aspettava solo il momento giusto per comunicarlo.

Giulini e la squadra

L’ultimo confronto con la moglie Rosanna lunedì, come sempre è accaduto, nel corso della carriera, quando ha dovuto prendere delle decisioni importanti che andassero oltre l’aspetto prettamente calcistico. I primi a saperlo sono stati i componenti dello staff, compagni di viaggio in tutta Europa. Quindi la lunga chiacchierata con il presidente Tommaso Giulini, ieri mattina, più o meno contemporaneamente l’incontro con la squadra nel centro sportivo di Assemini dove era in programma la ripresa degli allenamenti. Nel primo pomeriggio poi, il video-messaggio rivolto ai tifosi, forse quello che gli stava più a cuore, diffuso in serata dal Cagliari attraverso i propri social. Lo ha registrato col cuore in mano sul palco del Teatro Massimo, seduto su uno sgabello, elegantissimo, con l’abito scuro e la camicia bianca a righe. «È giusto lasciare adesso, a malincuore perché è una decisione dura, sofferta», la premessa. «Ma credo che sia la cosa giusta. Preferisco andare via così, piuttosto che tra un anno, dopo che magari le cose non sono andate bene».

I tifosi

Evidentemente provato, parla a braccio, Sir Claudio, provando a concentrare in pochi minuti concetti, ricordi, pensieri, emozioni. «È giunto il momento di lasciarci. Io mi auguro di essere ricordato come una persona positiva. Ho chiesto aiuto ai cagliaritani e ai sardi e, devo essere sincero, senza di loro non ce l’avremmo fatta. Il pubblico è stato veramente l’uomo in più. Sia lo scorso campionato che in questo», ribadisce anche nel momento dell’addio, «i tifosi hanno sempre creduto nelle mie parole. Anche quando all’inizio ho messo le mani avanti dicendo che avremmo preso delle libecciate, che la barca avrebbe tremato. E così è stato. Siamo riusciti a tenerla sempre dritta grazie a loro». E a loro, nel finale del video-messaggio, si rivolge direttamente: «Non ci avete mai abbandonato. Ci avete sempre soffiato dietro. E i recuperi che abbiamo fatto, sono stati possibili grazie a voi. Vi sono eternamente grato perché mi avete fatto vivere un anno e mezzo meraviglioso». E ancora: «Io sono orgoglioso di voi e spero di essere stato un degno rappresentante di Cagliari e della Sardegna intera. Grazie. Grazie di vero cuore. Giovedì notte ci sarà l’ultima partita e vi abbraccerò calorosamente».

L’appuntamento

La partita contro la Fiorentina, una delle sue ex squadre, sarà pertanto l’ultima di Claudio Ranieri sulla panchina rossoblù, la numero 140 compreso il triennio 1988-1991. Il suo non è un addio al calcio. Non ancora, almeno. In estate – quando ancora non aveva maturato l’idea di lasciare l’Isola a fine stagione – aveva detto chiaramente che il Cagliari sarebbe stato l’ultimo club che avrebbe allenato e che – al massimo – avrebbe accettato volentieri la proposta di una Nazionale se il progetto fosse stato all’altezza delle sue aspettative. E così sarà, lo ha ribadito anche ieri ai dirigenti rossoblù quando ha risolto il contratto che sarebbe dovuto scadere a giugno del 2025. Oggi un nuovo abbraccio con i tifosi nell’allenamento a porte aperte alla Unipol Domus. Ma il vero momento dei saluti sarà domani sera, al fischio finale di una stagione speciale come il suo condottiero, tra lacrime di gioia e di dolore. Perché è vero che i giocatori e gli allenatori passano ma il Cagliari resta. È vero anche, però, che certi giocatori e certi allenatori non passeranno mai. Come Gigi Riva. Come Claudio Ranieri.

