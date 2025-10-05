L’addio di popolo a Nanni, colpito da un malore e soccorso dopo 25 minuti 

Il vento sferzante e l’aria gelida non hanno fermato la folla che ieri ad Aritzo ha partecipato ai funerali di Nanni Mereu, stroncato nella serata di venerdì da un infarto, davanti alla sede della guardia medica, sguarnita dall’ennesimo turno scoperto.Per l’imprenditore 46enne inutili i soccorsi dei volontari del 118 giunti dalla sede di Belvì insieme all’ambulanza India arrivata da Sorgono con soli infermieri e autista a bordo.

Imponente la fiumana che ha affollato la parrocchiale di San Michele Arcangelo e il sagrato, con intere generazioni raccolte in preghiera durante l’omelia celebrata dal parroco Padre Giovanni Zedda: «Il ricordo di Nanni, grande lavoratore e amico di tutti - ha detto il sacerdote - resterà indelebile così come l’amicizia che ci ha sempre legato a lui. I sanitari accorsi hanno fatto di tutto per tenerlo ancora qui fra noi ma il destino si è rivelato beffardo e non ci resta che accettare la volontà del Signore anche davanti a così tanta sofferenza».

In prima fila i genitori Tonino e Gianna insieme alla sorella Francesca, distrutti dal dolore con l’abbraccio collettivo di un’intera comunità e dei parenti accorsi anche dalla Penisola: «Nanni - ha poi aggiunto Padre Zedda - è stato un punto di riferimento per tutti, dagli anziani a chiunque avesse bisogno di lui. Restano gli attimi trascorsi assieme e i bei momenti di vita di cui ci ha onorato. Averlo avuto tra noi è stata una fortuna immensa e non lo dimenticheremo mai, onorandone la memoria».

«Impensabile»

All’uscita del feretro, ricoperto con la maglia dei fedales del 1979, il silenzio composto di un paese ferito e ancora sgomento per l’accaduto: «Ciò che è successo è impensabile - commenta un anziano durante il corteo funebre - Nanni se n’è andato senza che un medico lo accudisse, abbracciato fino alla fine dal disperato tentativo di strapparlo dalla morte di volontari del 118 e infermieri giunti da Sorgono. Tutto ciò è assurdo, questo territorio e abbandonato da tutti».

All’arrivo al cimitero situato alla periferia del paese, il cordoglio ai familiari di istituzioni territoriali, giovanissimi, famiglie e anziani: «Se n’è andato un uomo perbene, sempre vicino ai più bisognosi a cui non ha mai fatto mancare una carezza e il prezioso servizio di consegna delle bombole in freddi giorni d’inverno», commenta un amico di Mereu in lacrime.

Grande il cordoglio anche dai paesi vicini, con decine accorsi da tutta la Barbagia e svariate zone dell’Isola dove Mereu aveva costruito una solida rete di amicizie e collaborazioni imprenditoriali. ( g. i. o. )

