L’addio di Palermo a Totò Schillaci oggi in cattedrale 

Palermo. Il ragazzo che ha conquistato il mondo partendo dal nulla fa ancora battere i cuori dei palermitani, che questa mattina gremiranno la cattedrale per i funerali solenni officiati dall'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. È stata straordinaria la risposta della città per dire addio a Salvatore Schillaci, il Totò delle Notti Magiche. Diligentemente, da ieri mattina alle 7, tifosi e appassionati si sono incolonnati, come in pellegrinaggio, per dire una preghiera davanti alla bara di Schillaci, adornata con la maglia numero 19 della nazionale, indossata nel 1990, e con una sciarpa rosanero del Palermo. Due giorni di emozioni intense alla camera ardente, dopo una dozzina di giorni di passione in ospedale, conclusi con una morte forse annunciata, ma che tutti volevano allontanare, a cominciare dall'ex calciatore. «Voleva vivere - confessa Giovanni Schillaci, fratello di Totò - aveva voglia di vivere. Io speravo che arrivasse questa folla a salutarlo, sta avendo quello che meritava. È commovente vedere questa gente che non conosco piangere per lui, è un orgoglio, nella disgrazia sono felice. Negli ultimi tempi a tutti, specie ai bambini, Totò raccomandava di non mollare mai e credere nei propri sogni».

La famiglia

Dopo una giornata di dolore e nel silenzio, non ha potuto fare a meno di ringraziare la gente accorsa numerosa alla camera ardente, nella sala stampa dello stadio comunale. La figlia Jessica, venuta a Palermo, nell'ultimo periodo, da Verona, dove fa l'infermiera, ha testimoniato gli ultimi attimi di lucidità del genitore. «Abbiamo parlato, abbiamo anche scherzato - racconta - finché è stato possibile. Abbiamo ricordato i momenti più belli delle nostre vite che nessuna morte mi potrà togliere». Commossa la seconda moglie del bomber palermitano, Barbara, con cui aveva condiviso anche l'avventura del reality Pechino Express. «Siamo felici dell'amore che l'Italia e Palermo stanno tributando a Totò, se lo meritava», dice. «La mancanza di papà - aggiunge Mattia, figlio di Schillaci e della prima moglie Rita - segnerà le nostre vite». Oggi l’ultimo saluto.

