L’addio di Lapadula: grazie Cagliari 

«Tutto questo rimarrà impresso per sempre in noi! Grazie Cagliari. Grazie di cuore». È lo stesso Lapadula, con queste righe e una raffica di foto legate per lo più all’anno della promozione, ad annunciare su Instagram il suo addio alla Sardegna dopo due stagioni e mezzo. Di lì a poco, l’annuncio ufficiale dello Spezia col quale l’attaccante italo-peruviano ha firmato un contratto sino al 30 giugno del 2026. Ora il club rossoblù vuole consegnare a Nicola un sostituto all’altezza. Il norvegese Johnsen resta il favorito, ma non è l’unico profilo che il presidente Giulini e il ds Bonato stanno valutando in queste ore.

«Grazie Lapagol»

Il Cagliari ha scelto di salutare il capocannoniere della promozione con un lungo post sui social: «Sei arrivato nel momento più difficile e hai contribuito da assoluto protagonista a riportare il Cagliari, la Sardegna e tutto il popolo rossoblù dove meritano di stare. Sei stato esempio di sacrificio e dedizione, hai onorato la maglia fino all’ultima goccia di sudore guadagnandoti a suon di reti uno spazio nella storia rossoblù. Il club si augura il meglio per le tue sfide future. Grazie di tutto, Lapagol».

Caccia al bomber

E con il trasferimento di Lapadula allo Spezia (potrebbe esordire già oggi in casa del Cittadella), scatta ufficialmente la ricerca di un attaccante per il Cagliari che sta valutando una serie di situazioni e prova ora a chiudere il cerchio. Insigne è stato giusto un sondaggio, Correa qualcosa di più ma è tramontato quasi subito. Così come sembra destinato a restare a Roma l’ex Shoumurodov (sul quale ci sarebbe anche il Venezia) dopo il gol di giovedì in Europa League. Il viola Kouame, a sua volta, preferirebbe trasferirsi a Empoli per stare vicino alla famiglia se proprio dovesse lasciare Firenze. Resta calda la pista che porta al belga Dessers dei Rangers. La più praticabile, però, è quella che porta a Cremona, dove gioca l’esterno classe 1998 Johnsen e dove è già stato avviato un filo diretto nella trattativa per Azzi. Il norvegese non avrà la stessa esperienza di Correa e Shomurodov, ma è considerato un valore aggiunto dal punto di vista tattico potendo giocare sia sulla fascia sia da attaccante. Ha il benestare di tutti ad Asseminello, compreso quello dell’allenatore. Da qui alla mezzanotte di lunedì, quando chiuderà la sessione invernale del mercato, potrebbero tuttavia emergere nuove opportunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA