L’addio dell’Italia a “Carlottina” 

La malattia, scoperta dopo Ferragosto, non aveva mai spento il suo sorriso semplice e genuino. «Vincere e vincerò», ripeteva in questi mesi a chiunque andasse a trovarla in ospedale. Era diventato il suo motto, anche negli ultimi giorni quando la situazione si è aggravata sino alla morte, sopraggiunta martedì. Perché Carlotta Dessì, cagliaritana e per auto-definizione «prima sarda e poi giornalista», volto noto di Mediaset e Sky non aveva mai perso la grinta.

Il ricordo di Berlusconi

Amatissima e apprezzata dai suoi colleghi e dalle sue colleghe per via di quel sorriso e quella gentilezza con cui sapeva conquistare tutti, “Carlottina” – così amavano chiamarla anche al lavoro – aveva sempre incoraggiato chi le stava vicino. Lo ha detto anche Piersilvio Berlusconi ieri: «Mi ha scaldato il cuore e con poche parole mi ha trasmesso il suo grande coraggio e un senso di appartenenza esemplare alla nostra famiglia di Mediaset. Aveva fatto di tutto per partecipare al nostro brindisi natalizio, nonostante le sue delicatissime condizioni di salute».

La sua ultima apparizione in Tv agli inizi di gennaio a “Fuori dal Coro”, la trasmissione di cui era inviata. In sedia a rotelle e provata dalle cure, Carlotta aveva però mostrato tutta la sua forza. Non stava bene eppure sorrideva. «Bisogna lottare, non bisogna arrendersi, ma non sono sola. Non lo sono mai stata dal giorno in cui ho scoperto la mia malattia. Sono circondata da amici veri che non mi lasciano mai sola e mi danno tanta forza sempre, soprattutto quando le mie paure prendono il sopravvento». E proprio Mario Giordano, mercoledì, ha ricordato la sua energia, trattenendo a stento il pianto davanti alle telecamere: «È difficile trovarlo un senso, è difficile andare in onda, tutti i ragazzi che lavorano e che stanno lavorando ora faticano a trovare la forza. Siamo convinti di doverlo fare, però, e fare una trasmissione più bella possibile, proprio per Carlotta e per quello che ci ha insegnato. Si collegava tutti i giovedì alla riunione di Fuori dal Coro e ci ha dato una lezione infinita di coraggio e determinazione di cui noi ora dovremo essere all'altezza. Carlottina aiutaci da lassù».

Oggi il funerale a Milano

Laureata a La Sapienza, avrebbe compiuto 35 anni il 15 febbraio. Figlia unica di Ignazio e Orazina originari di Gergei ma residenti a Cagliari in un condominio di Genneruxi dove ieri i vicini hanno lasciato una commovente dedica nel giardino curato proprio dal papà di Carlotta. Milano però è la città che l’aveva adotta: lì, all’ospedale Niguarda, è stata allestita la camera ardente, mentre oggi alle 11 verranno celebrati i funerali nella chiesa di San Leone. Appassionata di calcio con il cuore rossoblù, a Mediaset aveva trovato l’amore, il giornalista Fabrizio Boni, che le è stato accanto fino all’ultimo. Nel 2020 aveva ricevuto il premio Giustolini per le sue inchieste sul Covid. A ricordarla in queste ore anche Barbara D’Urso, il Cagliari Calcio, Mattino Cinque e tutti i colleghi e le colleghe: «Ciao Carlotta vinceremo per te».

RIPRODUZIONE RISERVATA