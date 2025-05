L’addio della Torres a Greco 

Sassari. La chiusura del ciclo è ora ufficiale. «La Torres comunica che, in totale intesa con il tecnico della prima squadra Alfonso Greco, le parti hanno trovato un accordo per terminare il rapporto lavorativo nella stagione sportiva appena conclusa». Va ricordato che l’allenatore romano aveva un contratto in scadenza nel 2026, perché l’estate scorsa gli era stato fatto firmare un biennale. L’intesa è stata necessaria per transare sul secondo anno, salvo che il tecnico non abbia avuto richieste (la scorsa stagione lo voleva la Spal) e riesca ad accasarsi tra qualche settimana.

«La Società ringrazia l’allenatore romano, e il suo staff, per il prezioso lavoro svolto in questi anni», si chiude il comunicato, «un quadriennio che ha visto la Torres confermarsi tra le principali forze della Lega Pro. Proprietà, Presidente e tutte le componenti augurano a mister Greco il meglio per il prosieguo della carriera».

Frattura insanabile

Decisione dolorosa, sofferta, perché si tratta dell’uomo che la dirigenza di Abinsula aveva scelto quattro estati fa per guidare la squadra appena rilevata da Salvatore Sechi. I risultati dopo oltre 150 gare in rossoblù: promozione dalla Serie D alla C grazie alla vittoria nei playoff (terzo posto nella stagione regolare); salvezza nel primo anno in Terza Serie dopo un esonero e il richiamo seguente alla cacciata del tecnico Sottili; secondo posto in C ma eliminazione al primo confronto nei playoff per la Serie B (ad opera del Benevento); terzo posto quest’anno nella stagione regolare con un’altra eliminazione al primo turno (sconfitta per 7-1 a Bergamo e vittoria per 2-1 al “Vanni Sanna”).

Proprio l’epilogo inatteso nelle proporzioni contro l’Atalanta Under 23 ha fatto precipitare la situazione. Parte della tifoseria non ha mai amato Greco, vuoi per tipo di carattere (poco empatico e mai ruffiano) vuoi anche per alcune sue scelte tattiche. Dopo la nuova eliminazione negli spareggi promozione, la contrarietà si è estesa e la contestazione è aumentata. La frattura è diventata insanabile.

Nuovo staff tecnico

Come specificato nel comunicato la decisione riguarda anche lo staff tecnico, quindi sicuramente il vice allenatore Fabio Tocci. Da capire se sarà così anche per i preparatori atletici Gabriele Proietti e William Sciacca e per le altre figure. Di sicuro il nuovo allenatore si poterà appresso un vice e un preparatore fisico, come accade in questi casi.

La tipologia del nuovo mister? Probabilmente uno che la Serie B l’ha già giocata o almeno conquistata con una promozione, perché riuscire a spuntarla in mezzo a una concorrenza agguerrita e con club più danarosi è anche questione di esperienza. Qualsiasi discorso sui giocatori, chi resta e chi arriva, è chiaramente rimandato alla scelta della futura guida tecnica e alle sue idee di gioco. Con Greco la Torres ha sempre utilizzato la difesa a tre, due esterni a tutta fascia e due centrocampisti a composizione variabile, visto che Mastinu è stato spesso affiancato a Giorico, mentre in avanti sono state schierate spesso tre punte, anche se una o due talvolta a sostegno del centravanti.

L’attesa

La tifoseria e la città attendono con trepidazione, perché dopo due anni sul podio, ma anche dopo l’uscita rapida dai playoff, si vuole capire se la Torres è pronta per tentare il salto in quella Serie B mai raggiunta in 122 anni di storia o se ha bisogno di una o due stagioni di transizione per costruire una squadra che possa puntare alla promozione. Magari direttamente.

