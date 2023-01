L’addio della città a Vito Didaci 

La città di Iglesias saluta l’assessore ai Lavori pubblici Vito Didaci, decano dell’attività amministrativa cittadina. Si è spento ieri dopo una lunga malattia, all’età di 82 anni, una figura che per oltre 40 anni ha presenziato nelle aule di Consiglio e la politica cittadina.

La carriera

Diplomato alle magistrali, lavorò da insegnante elementare e fin da giovanissimo si avvicinò al mondo della politica nelle fila della Democrazia cristiana accanto a personalità di spicco tra cui Giorgio Oppi. Impegnato nel sociale, sono stati tanti i ruoli ricoperti; da attivista sindacalista della Cisl, a componente del direttivo del Consorzio industriale dello Zir e del Consiglio di amministrazione d’Igea. Per il Comune d’Iglesias, oltre al ruolo di consigliere rivestito in tante occasioni, ha svolto più volte la carica di assessore ed è stato anche vicesindaco dal 1986 al 1990.

«Vito era un iglesiente doc - dice l’ex sindaco d’Iglesias Paolo Collu - conosceva tutti e di tutti era amico. Un gran lavoratore che teneva molto alla sua città, tanto da essere simpaticamente pressante quando all’epoca del mio Governo, dal 2000 al 2005, ricopriva il ruolo di assessore al Turismo e allo spettacolo; si dava un gran da fare per portare il nome d’Iglesias in giro dappertutto. La città ha perso l’uomo che attualmente vantava la maggiore esperienza politica».

Il lavoro

Il sindaco Mauro Usai racconta alcuni aneddoti legati al percorso degli ultimi 5 anni dove, con Didaci, ha lavorato gomito a gomito: «Eravamo anagraficamente i due estremi della giunta, un particolare che utilizzavamo per smorzare la tensione prima delle riunioni importanti. - svela il primo cittadino - L’ho visto appena due anni fa, disostruire una caditoia con le proprie mani, incurante della pioggia battente. L’ho visto seguire metro per metro tutti gli interventi sugli asfalti effettuati, anche quando le temperature esterne erano al limite. Conosceva ogni centimetro della città e una volta, l’abbiamo persino girata insieme, in scooter. Ha lavorato fino a quando le forze glielo hanno permesso». Alberto Cacciarru, consigliere del Gruppo Misto, ha avuto modo di conoscere e frequentare Didaci negli ultimi anni: «Ho scoperto di aver avuto a che fare con un uomo dotato di un’intelligenza e di una sensibilità, non solo politica, tra le migliori che abbia conosciuto. - commenta Cacciarru - Era impossibile non volergli bene». Tantissime le testimonianze di dispiacere: «Per tanti anni Didaci è stato protagonista della vita politica della Città - si legge in una nota del Comune - come amministratore e come consigliere comunale, dando un contributo fondamentale di professionalità, impegno ed esperienza». Il cordoglio arriva anche dall’amministrazione comunale di Carbonia: «Una persona perbene, un politico serio e competente con cui il Comune di Carbonia ha collaborato proficuamente in varie occasioni». Il funerale si terrà domani alle 15.30 nella chiesa di San Pio X.

