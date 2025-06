L’addio della città a un «uomo buono» 

Una chiesa di San Giorgio piena, i fiori, tantissimi, dentro e fuori, sul sagrato. C’è ancora un abbraccio per Nicolò Spingola, da tutta la sua Sestu che non vuole lasciarlo andare. I volti dei presenti raccontavano ancora lo stupore, il dolore.

E poi quella mano, di uno dei figli, che per tutta la funzione non ha lasciato il feretro. Intensa l’omelia di don Sergio Manunza, che conosceva bene il settantaquattrenne negoziante, mancato all’improvviso, in un inaspettato incidente domestico. Un muro che gli è crollato addosso, mentre faceva lavori per ampliare una stanza di casa. «La nostra vita è appesa a un filo, per questo bisogna essere pronti per il distacco, partire con la valigia piena di ciò che veramente è importante. Tutti dicevano di lui: un uomo buono, sempre col sorriso», ha ricordato don Sergio. E poi: «Non è giusto il detto che si sente spesso in questi casi, il Signore ha voluto così. Il Signore non vuole, permette, sono i casi della vita. Noi tutti siamo chiamati alla santità, ma solo Dio può leggere davvero nel cuore degli uomini. E nostro fratello Nicolò aveva sempre portato con sé ciò che conta davvero».

Tra i banchi amici, familiari, clienti anche solo una volta, perché col suo negozio Nicolò Spingola aveva aperto anche il suo cuore e con i clienti si comportava da amico. Una vera passione che lo portava a lavorare anche se da tempo in pensione. A messa finita tutti sono tornati alle proprie case, con la consapevolezza che via Monserrato non sarà più la stessa, ma la gentilezza, il buonumore di Nicolò Spingola ci rimarranno a lungo.

