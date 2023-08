L’addio del vescovo all’ucciso 

«Non rassegnatevi ai seminatori di morte». Il vescovo di Nuoro monsignor Antonello Mura ha voluto inviare un messaggio alla comunità di Orune nel giorno dell’addio a Luca Goddi, l’allevatore di 47 anni assassinato venerdì scorso mentre si trovava in paese per assistere al funerale di un amico, durante i preparativi per la festa de Su Cossolu. Una chiesa e un sagrato gremiti di persone che si sono stretti alla famiglia del defunto in un accorato e silente abbraccio.

Il dolore

Ad attendere l'ingresso del feretro in chiesa, oltre alla comunità alla quale Luca Goddi apparteneva prima del suo trasferimento a Budoni, erano presenti il sindaco Giovanna Porcu e l'assessore alla cultura Giuliana Pittalis.

L’appello

Dall'altare risuona alto il messaggio del vescovo letto in apertura della messa dal parroco don Andrea Biancu che ha celebrato il rito religioso insieme a don Totoni Cosseddu e don Antonello Corrias, parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Budoni: « Con profondo dolore mi rivolgo ai familiari di Luca Goddi, condivido la loro sofferenza e sono vicino a tutta la comunità di Orune che ancora una volta deve fare i conti con la profanazione della vita. Invito tutti a non rassegnarsi dinanzi ai seminatori di odio e morte» continua il messaggio del presule, «il futuro vostro e dei vostri figli non può essere deciso da chi non vi ama, il volto di questa comunità non può essere delineato dalla brutta coscienza di chi fa il male. Questo sia il manifesto di una comunità ferita ma indomita, provata ma capace di ripartire. Venga a voi la consolazione che avete invocato alla Vergine».

Il parroco

«Ancora una volta le tenebre sembrano avvolgere le nostre case, ancora una volta la mano di un uomo si alza contro un altro uomo, il silenzio unito al pianto e allo sconforto segnano la storia del nostro paese» Le parole di don Andrea Biancu durante l'omelia risuonano nelle navate della chiesa. «Il vento che soffiava forte, come un cattivo presagio, ha cambiato lo svolgimento della festa e gli animi di un'intera comunità».

L’invocazione

Alle esequie, oltre i quattro fratelli e una sorella di Luca era presente anche la ex compagna dal quale ha avuto un figlio. «Il nostro paese - continua don Andrea- è sconvolto e stanco, conosce le conseguenze di queste ferite nel gesto di chi ha deciso consapevolmente di colpire Luca, uomo e padre, strappandolo improvvisamente a suo figlio, ai suoi cari, agli amici. Le lacrime si uniscono al sangue mentre il cuore e la mente cercano consolazione in un futuro diverso». Il sacerdote cita i versi della preghiera rivolta alla Madonna: «Consola il nostro spirito angustiato in mezzo a tanti pericoli che ci minacciano. Ridona al nostro paese quella pace che il flagello dell'odio e della vendetta ha fatto scomparire dalle nostre case», E chiude citando il vangelo: «La luce splende fra le tenebre e le tenebre non l'hanno vinta».

