L’addio del paese al piccolo Matteo 

I compagni di classe delle Medie con una rosa bianca in mano e poi l’amore di una intera comunità. Muravera ieri pomeriggio ha dato l’ultimo saluto al piccolo Matteo Porcu, colpito dalla nascita da una rarissima malattia neurodegenerativa. Gli avevano dato pochi mesi, ha vissuto per 14 anni dispensando amore a tutti quelli che hanno avuto la fortuna di incontrarlo. «Nel regno dei cieli – ha detto padre Ignazio, che ha concelebrato con il cappellano militare don Valter Cabula – oggi stanno festeggiando». Grazie a Matteo è nato il Sogno Spettacoloso, l’associazione presieduta dal padre, Maurizio (militare a San Lorenzo). Il sogno è realizzare il primo resort socio-sanitario. «Ho visto la foto di Matteo tenuto in braccio dal papà – ha aggiunto don Walter – e parla da sola. C’è Matteo che dice: grazie papà per avermi sostenuto, hai avuto una forza immensa. Adesso ci penso io». ( g. a. )

