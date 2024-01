L’addio del paese al nonno vigile 

Aveva 92 anni. Lutto ad Arbus per la scomparsa di Luigi Casula, un uomo conosciuto e amato per la sua dedizione al volontariato come “nonno vigile”. Quindici anni fa, quando fu istituita la figura del nonno vigile, fu uno dei primi a credere in questo ruolo. Un incarico che sentiva come una missione. E nel mese di ottobre, quando è partito il servizio senza di lui, soffrì tanto la mancanza: «Mi ero promesso di andare a scuola per l’ultima volta, non ce l’ho fatta. Un abbraccio a tutti quanti», aveva detto. Da allora la salute aveva iniziato a peggiore e ieri il suo cuore si è fermato per sempre.

A ricordarlo con affetto i colleghi dell’Auser, con la presidente Elisa Caddeo: «La sua disponibilità, accanto alle doti di altruismo resteranno un bell’esempio per tutti». I funerali oggi, alle 10, nella parrocchia Beata Vergine. ( s. r. )

