L’addio del paese al camionista: «Emilio, portiamo nel cuore l’amore che tu ci hai donato» 

«Abbiamo bisogno della forza del Signore, della sua mano paterna che asciuga le nostre lacrime, del suo amore per andare avanti e continuare a vivere, portando nella bisaccia del nostro cuore tutto il bene e l’amore per la vita che Emilio ci ha trasmesso e regalato». Quando don Marco Piano ha pronunciato per la prima volta il nome di Emilio Pusceddu, il 56enne di Villanovaforru schiacciato dal camion nel piazzale dell’azienda a Sardara, in tanti hanno fissato lo sguardo su quella bara chiara a portata in spalla un attimo prima dai dipendenti e sistemata ai piedi dell’altare. La moglie Maria Cristina, i figli Angelo, Alessia e Giada e poi tutti gli altri parenti, gli amici, il paese intero si è ritrovato ieri per dire addio a quell’uomo che alla famiglia e al lavoro aveva dedicato la propria vita finita all’improvviso domenica mattina quando uno dei camion in sosta lo ha travolto schiacciandolo contro un altro mezzo.

L’omelia

«Il Signore, seppure noi non sempre comprendiamo i suoi progetti, nel suo misterioso disegno d’amore verso di noi, decide quando siamo giunti alla nostra perfezione, attraverso la sua misericordia e il suo amore, che cerchiamo e preghiamo in terra – ha continuato il parroco dal pulpito. «Per accettare e vivere con fede occorre prepararci attraverso una vita spesa attimo dopo attimo con impegno e responsabilità, con gioia e come un servizio. È quello che crediamo e speriamo abbia fatto Emilio, seppure come ognuno di noi con le fragilità e debolezze, ma con la consapevolezza di essere nelle mani di Dio in qualunque situazione ed esperienza vissute in famiglia, nel lavoro e nei rapporti amicali con cui si relazionava quotidianamente». Decine di corone e mazzi di fiori e messaggi disposti all’ingresso della parrocchia e sul sagrato gremito. «Seppure la morte mantenga la dimensione di dolore e di sofferenza, soprattutto se arriva in modo drammaticamente inaspettato, per noi cristiani è la porta che si spalanca all’eternità, alla risurrezione, alla vita senza limiti umani e che ci regalerà il volto di Dio, padre e datore di ogni bene in terra, assieme alla visione e all’incontro dei nostri cari, che in terra abbiamo amato e dai quali abbiamo ricevuto amore», ha detto don Marco.

Le indagini

Nel frattempo prosegue l’inchiesta per accertare come si è verificato il tragico incidente costato la vita ad Emilio Pusceddu. Appena appreso dell’accaduto, il pubblico ministero Nicola Giua Marassi ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha inviato sul luogo gli esperti del Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (lo Spresal), mentre i carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Stando ad una prima ricostruzione, ancora sommaria e non ufficiale, sembra che nessuna altra persone fosse presente nel piazzale al momento del dramma. Il 56enne, titolare dell’impresa, potrebbe dunque aver fatto tutto da solo. Per accertare la dinamica sarebbero stati anche visionati alcuni filmati. Per il momento, dunque, il fascicolo d’inchiesta resta aperto contro ignoti: solo nelle prossime settimane la Procura deciderà se archiviare o riassegnare l’inchiesta a uno dei magistrati specializzati in incidenti sul lavoro.

