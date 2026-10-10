L’addio del paese a zio Pietro Atzori 

Tadasuni ha tributato l’ultimo commosso saluto a Pietro Atzori, scomparso all’età di 103 anni. Vedovo di Anna Maria Deidda e senza figli, era considerato un punto di riferimento e una preziosa memoria storica della comunità. Dopo gli anni difficili della guerra, aveva servito il proprio paese anche nelle istituzioni locali, ricoprendo il ruolo di amministratore comunale. Profondo il cordoglio espresso dal sindaco Pietro Paolo Pisu, che ne ha ricordato le qualità umane e civili: «Zio Pietro ha rappresentato un esempio di vita per il paese». ( s. c. )

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