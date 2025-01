L’addio del paese a nonna Maria 

Villanovaforru ha detto addio ieri alla nonnina del paese, Maria Ibba, scomparsa sabato all’età di 104 anni. Le esequie celebrate dal parroco Don Marco Piano nella chiesa di San Francesco d’Assisi hanno raccolto in preghiera la comunità del piccolo borgo della Marmilla. La donna avrebbe compiuto 105 anni il 16 febbraio. Originaria di Villanovaforru, Tzia Maria era molto conosciuta in paese e da qualche tempo risiedeva presso la residenza per anziani “Le Rose”. Si sposò nel 1940 a Ravenna con il maresciallo dei carabinieri Silvio Ibba, che all’epoca prestava servizio nella città romagnola. Successivamente, la coppia si trasferì a Torino, dove nacque la primogenita Mariella. In seguito, tornarono in Sardegna, dove nacque il figlio, Cesare, l’unico ancora in vita, che la ricorda con affetto. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA