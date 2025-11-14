VaiOnline
L’addio del paese a don Bruno Cirina 

Sardara ha detto addio ieri a don Bruno Cirina, che è morto a 87 anni dopo una vita spesa al servizio del Signore. I funerali sono stati celebrati nel pomeriggio nella parrocchia della Beata Vergine Assunta e ad accompagnare don Bruno nell’ultimo viaggio, oltre a diversi esponenti della diocesi, c’erano molti compaesani che si sono uniti in questo momento alla famiglia del sacerdote.

A ripercorrere la sua storia nell’annuncio funebre sono stati il vescovo della diocesi di Ales-Terralba, Roberto Carboni, e monsignor Giovanni Dettori che hanno espresso «gratitudine per il fedele ministero svolto in diverse comunità parrocchiali della diocesi e per diversi anni come cappellano del lavoro in Germania. Il Signore, che veglia sul cammino dei giusti – hanno scritto –, conceda pienezza di vita a questo suo servo buono e fedele e lo renda partecipe della solenne liturgia del cielo». ( s. r. )

