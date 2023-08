L’addio commosso del paese al commodoro Giorgio Pomata 

Carloforte piange Giorgio Pomata, 70 anni, uomo di mare e carlofortino doc che ha sempre conservato l’appartenenza all’isola nonostante abbia girato il mondo per lavoro. Giorgio Pomata era commodoro per la Princess, compagnia di navi da crociera, un ruolo di grande responsabilità. Da qualche anno aveva raggiunto la pensione. «Con grande umanità aveva messo la sua esperienza a disposizione dei nostri giovani che scelgono la via del mare - lo ricorda Gianni Repetto, presidente della Pro Loco, associazione di cui Pomata era socio - raccontava del suo lavoro negli incontri con gli alunni promossi nell’istituto Nautico e aveva partecipato alla Festa del Mare portando la sua grande esperienza in campo marittimo». (a. pa.)

