Triei perde il suo confratello più longevo, l’uomo della croce e del pane benedetto. C’è un’immagine cui la comunità resterà per sempre legata a Massimino Mereu. È quella che lo ritrae sulla soglia della chiesa, in piedi, con l’abito bianco della confraternita del Rosario, il cappuccio calato, le mani strette attorno all’asta lunga della croce d’argento. Con la croce in mano Massimino ha accompagnato per anni la sua comunità, dov’era rientrato una ventina d’anni fa dopo aver lavorato in Belgio. Ieri la comunità si è stretta intorno a lui per il suo ultimo viaggio. Se n’è andato a 78 anni. Con la sua scomparsa, la confraternita del Rosario resta più sola. In paese non c’è più nessun altro confratello. L’unico che resta risiede sulla Penisola, lontano. Restano le devote, che anche in memoria di Massimino, socio sostenitore anche della Pro Loco, continueranno a organizzare S’Orroseri, la festa del pane benedetto. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA