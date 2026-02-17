VaiOnline
Gairo.
18 febbraio 2026 alle 00:22

L’addio commosso ad Antonio Murino, sindaco diacono 

Sindaco, direttore dell’ufficio postale e diacono. Sono i ruoli che hanno scandito la vita di Antonio Murino, scomparso sabato a Lanusei all’età di 89 anni. Era nato a Gairo il 28 agosto 1936 e il 7 agosto 1965 era convolato a nozze con la moglie Dina Salis. Padre di tre figlie, dopo la pensione si era consacrato a Dio, svolgendo la missione diaconale nella parrocchia di Sant’Elena, incarico che ha portato avanti con fede e dedizione finché la salute l’ha assistito. È stato sindaco democristiano negli anni Sessanta, seguendo da vicino i primi passi della ricostruzione dell’abitato devastato dall’alluvione dell’ottobre 1951.

Era uno dei sette diaconi permanenti della diocesi di Lanusei. Dal 2003, quando la Diocesi era guidata da monsignor Antioco Piseddu, è stato figura di riferimento per parrocchiani e sacerdoti, l’ultimo dei quali don Roberto Corongiu, attuale guida spirituale. Murino ha vissuto la sua vocazione con serietà a servizio alla comunità cattolica del territorio amministrata dal vescovo Antonello Mura. Che, domenica scorsa, ha celebrato i funerali nella chiesa di Sant’Elena dove erano presenti sacerdoti, diaconi e amministratori comunali. Durante l’omelia, il monsignore ha ringraziato Dio per il servizio diaconale che Murino ha prestato nella sua comunità. (ro. se.)

COMMENTI

