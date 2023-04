Folla e commozione nell’oratorio San Martino per i funerali di Nicola Demurtas, il giovane di 24 anni morto sabato scorso in un centro di neuroriabilitazione vicino a Parma dove era ricoverato dal 14 marzo. Ieri pomeriggio, in un paese listato a lutto, la comunità si è stretta attorno alla famiglia del giovane, che era rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale, e alla sua fidanzata straziati dal dolore. (ro. se.)