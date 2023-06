L’addio alle suore salesiane 

Con la chiusura della scuola dell’infanzia paritaria, oggi si consuma, dopo 57 anni, l’ultimo atto della presenza a Macomer delle suore salesiane, Figlie di Maria Ausiliatrice. Un evento doloroso per la cittadina, poiché le suore hanno sempre svolto un ruolo chiave per il territorio, fornendo servizi educativi, formativi e anche sportivi. Hanno rappresentato un importante punto di riferimento, in particolare per i ragazzi. «Purtroppo è arrivato il momento che nessuno di noi avrebbe voluto vivere - dice la direttrice, suor Graziella Cuccuru, originaria di Pozzomaggiore, che nello stesso istituto si era formata - un distacco doloroso, generato da tanti fattori, ultimo dei quali il Covid, che ci ha dato il colpo di grazia. Lasciamo in eredità l’oratorio, punto di riferimento da sempre per centinaia di giovani, di ragazzi, che potrebbero continuare l'esperienza nelle parrocchie. Abbiamo fatto tanto per accogliere profughi e mamme che vivevano nel disagio. Oggi concludiamo, con l’ultimo giorno della scuola materna, che festeggeremo con i bambini e con i loro genitori in allegria».

La storia

Le prime suore arrivarono il 6 novembre del 1966, nell’edificio sorto a metà degli anni Sessanta, col terreno donato dalla famiglia Albano, industriali del formaggio. Otto giorni dopo venne aperta la scuola materna. Il 7 novembre l’avvio della scuola Madonna di Bonaria. Il 23 luglio del 1967 apre il Ginnasio, mentre il 5 ottobre del 1967 venne inaugurato l’oratorio. Nel 1970 via ai corsi professionali, al convitto per le allieve e all'associazione sportiva Pgs Le Plaiadi, che sarà sciolta il prossimo 10 luglio. Nel 1989 aperta la scuola magistrale e nel 1991 l’asilo nido. Il 1994 è nato il semiconvitto, in collaborazione con i servizi sociali del Comune. Nel 1998 apre il liceo umanistico. Le suore hanno fornito servizi educativi, attività di aggregazione attraverso l’oratorio e i campi estivi. Attività che negli ultimi anni hanno dovuto chiudere. Dallo scorso anno a reggere la scuola materna sono rimaste cinque suore, guidate da suor Graziella Cuccuru.

Reazioni

«Per me e per l’intera comunità - dice il sindaco, Riccardo Uda - è un gran dispiacere. Le suore hanno rappresentato una importante istituzione e partecipato alla crescita di Macomer». Giorgio Iocca, in rappresentanza dei genitori, dice: «L’addio delle suore rappresenta un evento doloroso per tutti i genitori che hanno avuto il piacere di affidare i propri figli a questa grande istituzione». Nulla si sa cosa se ne farà del grande edificio (oltre 2 mila metri quadri). Qualcuno ha intavolato una trattativa per l’acquisto, ma senza conclusione. In tanti auspicano l’intervento delle autorità per mantenere viva l’eredità educativa delle suore.

