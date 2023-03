L’addio all’anziana investita 

«Non sia turbato il vostro cuore, dice il Vangelo. E per le persone che hanno conosciuto Angelina Taras, il turbamento, per il modo in cui ha concluso la sua esistenza, è inevitabile», afferma don Riccardo Fenudi durante l’omelia nella messa d’addio alla pensionata di 88 anni, investita lunedì mattina in viale Repubblica mentre andava a fare la spesa. «Le lacrime sono anch’esse inevitabili, perché si prova un grande dissenso - prosegue il parroco - e non può essere altrimenti. I nostri cari si allontanano da noi. Non li possiamo più né vedere né sentire. Il ricordo resta nel cuore e nella coscienza». E aggiunge: «Si tratta di sentimenti umani, bisogna saper perdonare per la strada verso l’eternità. Impegnarci a vivere nella santità: impariamo ad amare i nostri fratelli anche quando non se lo meritano». Don Fenudi chiede un impegno verso la via del perdono ai familiari e ai presenti per chi, per errore, ha portato via due vite. Lo stesso destino, infatti, toccò nel 2019 alla figlia di Angelina Taras, Cinzia Usai, insegnante di 51 anni che si fermò sulla 131 dcn per prestare soccorso ad alcuni automobilisti e venne travolta. In viale Repubblica, luogo della tragedia, già teatro di altri drammi simili, il numero di incidenti continua con un’incidenza sempre più preoccupante.

