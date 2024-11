L’addio alla sesta vittima  

I quaranta giorni di agonia in Rianimazione, dove sabato è morta Maria Esterina Riccardi, madre dell'omicida-suicida Roberto Gleboni, e sesta vittima della strage di Nuoro, hanno riacutizzato ieri il dolore di un’intera città per la tragedia che ha colpito le due famiglie. Durante le esequie dell’84 enne celebrate nella chiesa di San Domenico Savio, il parroco don Stefano Paba ha provato a lenire ricordando il dolore di una madre, uccisa dal figlio. «Guardiamo a Maria, una madre piena di grazia che non demorde nell’amore per la sua famiglia», ha detto don Stefano, sottolineando che in città si sta celebrando la novena per la Madonna delle Grazie. Una cerimonia ieri ricca di dolore colmo nel cuore di altre due vittime della strage, i sopravvissuti: il figlio di Roberto, che ieri non ha voluto mancare all’addio di nonna Maria, accompagnato dall’affetto dei materni, e del figlio di Maria, Antonio Gleboni.

A sottolineare l’attenzione e la vicinanza della città, il gonfalone al fianco del feretro e il commissario del Comune, Giovanni Pirisi. Per ricordare che le vittime di Roberto, Maria Giuseppina Massetti, 43 anni, Martina Gleboni di 25, Francesco di 10, Paolo Sanna di 69, e Maria Esterina Riccardi sono un po’ figli, fratelli, moglie e nonna di tutta la città.

