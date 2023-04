L’addio alla ristoratrice-intellettuale 

La città dice addio a Natalina Laconi, la padrona di casa di Su Meriagu, scomparsa ieri a 88 anni. Sino alla scorsa estate è stata una presenza fissa nel suo hotel-ristorante del litorale quartese, sempre pronta a preparare piatti prelibati per i suoi clienti.

«Una grande perdita per la città, insieme alla sorella Tonia aveva inventato Su Meriagu», ricorda il sindaco Graziano Milia. «Ma la cosa ancora più significativa di Natalina Laconi era il suo essere una vera e propria intellettuale, aveva partecipato al gruppo del periodico Nazione Sarda con Giovanni Lilliu, Francesco Masala e tanti altri intellettuali di prestigio. E proprio nel suo albergo», racconta ancora Milia, «aveva creato una sorta di cenacolo culturale, diventato negli anni punto di ritrovo di Antine Nivola e della moglie Ruth Guggenheim, di Pinuccio Sciola e di Maria Lai, ai quale era molto legata. Era una figura di livello che ha lasciato il segno e che piangiamo con grande affetto», aggiunge Milia.

Una passione per la cultura che l’ha portata a scrivere un libro, un’opera in fase di pubblicazione che vedrà la luce nei prossimi mesi. «Sarà l’occasione per ricordare Natalina, il suo valore come donna e come intellettuale», aggiunge Milia.

