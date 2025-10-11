L’addio alla prof: «La sua battaglia non sarà inutile» 

Palermo. C’era tutta la città a dare l'ultimo saluto a Maria Cristina Gallo, l'insegnante di 56 anni di Mazara del Vallo che un anno fa denunciò di aver ricevuto solo dopo 8 mesi e una diffida formale il referto dell’esame istologico eseguito dopo un intervento di isterectomia. Un ritardo che potrebbe aver determinato la morte della donna, venuta a conoscenza della gravità della sua malattia quando ormai non c’era più nulla da fare. «Mamma, spero che quello che hai denunciato sia segno di una svolta in Sicilia, la tua battaglia servirà per tanti altri che hanno vissuto e vivono la tua stessa condizione», ha detto Vincenzo Tranchida, il figlio 25enne della donna. Alle esequie hanno preso parte anche gli ex alunni dell liceo classico di Mazara. La professoressa era una di loro. «Ci siamo sempre tenuti in contatto - rivela Giuseppe Lentini - ritrovandoci, quando potevamo nei momenti belli, ma anche in quelli critici. Oggi non potevano non essere qui».

