L’addio alla piccola Natalie 

«La domanda è una sola. Perché? Perché a questa età e in questo modo?». Il vescovo Mauro Morfino anticipa i pensieri delle centinaia di persone che ieri pomeriggio si sono strette intorno ai genitori e alla sorella più grande di Natalie Tanda, la bimba di otto anni morta all’ospedale Civile di Alghero l’8 febbraio scorso, dopo una operazione di routine alle tonsille.

Folla di bambini

I funerali si sono svolti a Villanova Monteleone, paese dove risiede la famiglia della piccola. La tensostruttura bianca e verde, accanto al campo sportivo, non è riuscita a contenere tutti coloro che volevano darle l’ultimo saluto. Tra i primi ad entrare i bambini, i compagni di scuola e di giochi, a cui in questi giorni si è cercato di spiegare l’inspiegabile. Hanno varcato il tendone in fila per due, con una rosa bianca in mano. In tantissimi, invece, sono rimasti fuori, in silenzio, sullo sterrato. Ovunque disperazione e sgomento.Il vescovo ha mostrato grande empatia per una mamma consumata dal dolore, un papà atterrito, entrambi abbracciati alla sorella di Natalie. Morfino ha tentato di mettersi nella pelle dei genitori, comprendendo «la grande oppressione e la stanchezza nel cuore, amplificata pure dalle odiose incombenze giudiziarie e burocratiche. Un tempo infinito», ha ammesso.

Però poi ha esortato la famiglia a non disperare, «Natalie è colma – ha assicurato il pastore della diocesi di Alghero-Bosa – era pronta per il Paradiso e ogni suo desiderio di bello, di amore e di libertà ora è reso colmo». Al termine della funzione religiosa una maestra ha voluto leggere una lettera indirizzata a Natalie, alla bimba intelligente e simpatica e che, nell’ordine dele cose, avrebbe dovuto avere una lunga vita davanti. «Una lacerazione – ha aggiunto il vescovo Morfino – che ci fa comprendere l’unicità della vita, di cui non possiamo perdere un momento, non ci sono giorni da bruciare perché la morte ci mette di fronte a questa realtà stringente della vita».

Il sindaco Quirico Meloni nel giorno dei funerali della piccola, ha proclamato il lutto cittadino e anticipato l’orario di chiusura delle scuole per consentire a tutti di partecipare alla funzione religiosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA