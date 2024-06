L’addio alla nonnina ultracentenaria 

Tratalias ha detto Addio alla nonnina più anziana del paese.

Si sono svolti ieri presso la parrocchia di Santa Maria di Monserrato i funerali di Maria Manigas, per tutti Tzia Mariuccia che aveva compiuto la bellezza di 105 anni lo scorso mese di gennaio

Nata nel 1919 a Villarios, si trasferì nel vecchio borgo medioevale di Tratalias nel corso degli anni 50. Mamma di cinque figli maschi da cui ha avuto sei nipoti e cinque pronipoti, aveva dedicato la sua vita alla sua famiglia. Fino a qualche anno riusciva a preparare le calze con l’uncinetto per i suoi nipotini, oltre a fare a mano la pasta fresca. «Con lei se ne va un altro pezzo di storia della comunità di Tratalias – dice il sindaco Emanuele Pes - tutta la comunità si stringe alla famiglia per la scomparsa di colei che era considerata la nonnina di Tratalias. Purtroppo, ieri è stata una giornata tristissima per il paese, visto che abbiamo dovuto dire addio anche a un'altra nonnina di 94 anni, Maria Marongiu». (f. m.)

