VaiOnline
Sedilo, Bosa, Tresnuraghes.
12 marzo 2026 alle 00:33

L’addio al “sacerdote del popolo” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le comunità di Bosa e Sedilo si sono strette in un unico, commosso abbraccio, per dare l’ultimo saluto a don Paolino Fancello, il “sacerdote del popolo”. La cerimonia funebre presieduta dal vescovo di Alghero-Bosa, Mauro Maria Morfino, alla presenza di numerosi sacerdoti, delle confraternite locali e di quelle di Tresnuraghes, parrocchia dove don Paolino aveva svolto il suo ministero per vent’anni. In prima fila tanti amministratori del territorio, tra cui i sindaci Salvatore Pes di Sedilo, Alfonso Marras di Bosa e Gianluigi Mastinu di Tresnuraghes. Il mondo dello sport al completo gli ha voluto rendere omaggio. Presenti le delegazioni della Calmedia, società da lui fondata, e del Cs Bosa, guidate dai presidenti Tore Marche e Vincenzo Cuccuru.

Nell’omelia, il vescovo Morfino ha ricordato la profondità del suo agire.«L’eredità che lascia non è da sperperare come “annunciatore” più autentico del Vangelo. La sua è stata una vita ben riuscita». Toccante i messaggi di Alessandro Ibba di radio Planargia e il tecnico Bernardo Amicuzzi. Tra i più commossi, l’ex atleta e figlioccio Mariano Masala, legatissimo al sacerdote. A coprire la bara la “sua” maglia numero otto e il Vangelo. ( s. c .)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La governatrice agli alleati: «La gestione unica è nel nostro programma». Sinistra futura avverte: nulla è deciso

Aeroporti ai privati, Todde scopre le carte

Ma non c’è l’unanimità al vertice sull’ingresso della Regione nella holding: la delibera per ora non passa 
Alessandra Carta
Viabilità

Cantiere 131: lavori senza fine

Altri tre mesi di disagi tra divieti, buche giganti, code e rallentamenti 
Ignazio Pillosu
La storia

«Così operiamo i piccoli cuori»

A Barcellona un intervento storico del cardiochirurgo sardo Stefano Congiu 
Sara Marci
Regione

«Interim e nomine, sanità sarda nel caos: Todde venga in Aula»

Seduta straordinaria dell’Assemblea su richiesta dell’intera opposizione 
Roberto Murgia