L’addio al “sacerdote del popolo” 

Le comunità di Bosa e Sedilo si sono strette in un unico, commosso abbraccio, per dare l’ultimo saluto a don Paolino Fancello, il “sacerdote del popolo”. La cerimonia funebre presieduta dal vescovo di Alghero-Bosa, Mauro Maria Morfino, alla presenza di numerosi sacerdoti, delle confraternite locali e di quelle di Tresnuraghes, parrocchia dove don Paolino aveva svolto il suo ministero per vent’anni. In prima fila tanti amministratori del territorio, tra cui i sindaci Salvatore Pes di Sedilo, Alfonso Marras di Bosa e Gianluigi Mastinu di Tresnuraghes. Il mondo dello sport al completo gli ha voluto rendere omaggio. Presenti le delegazioni della Calmedia, società da lui fondata, e del Cs Bosa, guidate dai presidenti Tore Marche e Vincenzo Cuccuru.

Nell’omelia, il vescovo Morfino ha ricordato la profondità del suo agire.«L’eredità che lascia non è da sperperare come “annunciatore” più autentico del Vangelo. La sua è stata una vita ben riuscita». Toccante i messaggi di Alessandro Ibba di radio Planargia e il tecnico Bernardo Amicuzzi. Tra i più commossi, l’ex atleta e figlioccio Mariano Masala, legatissimo al sacerdote. A coprire la bara la “sua” maglia numero otto e il Vangelo. ( s. c .)

