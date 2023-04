L’addio al primo meccanico della città 

Selargius piange il meccanico storico di via Manin, Ignazio Melis, scomparso all’età di 88 anni. Fu lui ad aprire la prima officina, quando ancora la città era un piccolo borgo satellite di Cagliari e la macchina se la potevano permettere in pochi.

Qualche vecchio cliente si rivolgeva ancora a lui per un consiglio. E sino a un anno fa si prendeva cura dei suoi dodici gioielli storici, restaurati da lui nei minimi dettagli: tra i quali una Balilla Torpedo del 1935, in origine di proprietà della Questura di Cagliari. «Per me sono come dei bambini da curare, delle creature che devo tenere in vita finché ne avrò le forze», diceva orgoglioso due anni fa in occasione di un’intervista.

Una passione per le auto d’epoca condivisa con il figlio Angelo, presidente da qualche anno dell’associazione di moto e auto d’epoca fondata con papà Ignazio. «L’amore è nato con la Topolino familiare che mio padre restaurò quando avevo appena 14 anni», racconta Angelo commosso, «quella che poi è stata la mia prima auto dopo aver preso la patente». Amore trasmesso anche alle adorate nipoti, Benedetta e Maura. «Mio padre era un uomo determinato che nella sua vita si è tolto tante soddisfazioni», dice il figlio. «Meccanico, cacciatore, amante della natura, e una persona di parola, con tante passioni e sempre presente in famiglia: un esempio per figli e nipoti. L’ho visto per l’ultima volta venerdì scorso, mi ha chiesto se mi stavo occupando delle auto e rivolgendosi a mamma le ha detto che era più bella di sempre: parole che custodirò, insieme ai suoi tanti insegnamenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA