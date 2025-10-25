L’addio al “pittore delle agavi” 

Ci sono artisti capaci di conquistare il cuore delle persone portando avanti un messaggio con la luce, i colori e le emozioni che riescono a immortalare nella tela. Artisti dall’animo gentile, capaci di far sentire fortunata la comunità in cui vivono e operano, una comunità come quella di Carbonia che da ieri piange Stefano Masili, noto come “il pittore delle agavi”, che il destino ha strappato alla vita a 73 anni.

Il percorso

Non è un caso che la scelta sia caduta anche su di lui quando L’Unione Sarda ha voluto omaggiare gli artisti sulcitani per la raccolta “Pittori di Carbonia”, nata proprio per raccontare il microcosmo artistico di questo piccolo angolo di Sardegna che non si rassegna a essere catalogato soltanto come una delle zone più povere d’Italia: «Non si sceglie un progetto ma è lui che ti sceglie», aveva detto Masili per raccontare la sua arte, parlando di un’altalena di emozioni, sensazioni e pomeriggi spesi sulla tavolozza. Per la raccolta aveva proposto la sua opera “Agavi in landscape” perché l'energia che si sprigiona dalle maestose foglie verdi dell’agave era quella che meglio, a suo parere, riusciva a rappresentare la terra del Sulcis. Le agavi, capaci di crescere anche dove la terra è più arida, rappresentavano per lui il perfetto racconto del ciclo della vita. Con le sue opere aveva portato alto – come ha ricordato ieri l’amministrazione comunale - il nome di Carbonia nella Penisola e in diverse altre nazioni, come Inghilterra, Francia e Germania e il suo omaggio alle miniere del Sulcis, con l’opera intitolata “Serbariu Pozzo N°2”, per quattro mesi è stata esposta presso il Museo di Feurländer, a Oberhausen per la più grande Mostra internazionale del museo industriale.

Il dolore

«Un grave perdita per tutti», ha commentato ieri Ielmo Cara, il decano degli artisti del Sulcis, che ha condiviso tante esperienze artistiche con Masili, l’ultima la realizzazione di un grande murale a Medadeddu. Domani il funerale si terrà nella chiesa di Gesù divino operaio alle 16. Piace pensare che la metafora tanto cara all’artista, dell’agave che muore per dare inizio alla rinascita, possa dare conforto a chi oggi lo piange.



RIPRODUZIONE RISERVATA