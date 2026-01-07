L’addio al motociclista: «Ora Roberto vi guarda dal giardino del cielo»  

«Uno dei suoi sogni era quello di creare un bel giardino attorno alla sua abitazione di “S’ecca s’Arrescini” per farci giocare e veder crescere i suoi due bambini, assieme alla sua sposa». Così don Davide Collu, il parroco della chiesa di San Luca a Margine Rosso, ieri pomeriggio ha ricordato Roberto Basciu, l’operaio vittima sabato scorso del drammatico incidente sulla strada provinciale 95, durante i funerali. «Mi sono permesso di chiederlo alla sua sposa – ha detto don Collu –. La famiglia, il lavoro, la casa erano tutto per lui. Il Signore misericordioso ascolterà e Roberto continuerà ad essere presente dal giardino del cielo».

Grande l’emozione nella chiesa di San Luca, gremita di amici e familiari che si sono stretti attorno alla compagna di Roberto e ai suoi cari. C’erano anche diversi colleghi di lavoro in un clima di forte intensa commozione. Un pomeriggio di tristezza dopo quel terribile sabato che ha stravolto tutto in una famiglia perbene.

Intanto le indagini della squadra del Pronto intervento della Polizia locale di Quartu, coordinate dal capitano Massimo Valtan, sono nella fase finale. Oggi dovrebbe essere sentita la donna che guidava l’auto sotto la quale è finita la Kawasaki condotta da Roberto Basciu. Quando i Vigili del fuoco lo hanno estratto da sotto la vettura, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Sulla dinamica esatta e sulle eventuali responsabilità, il riserbo delle forze dell’ordine è totale.

