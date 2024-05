L’addio al medico in trincea contro il Covid 

È morto nel suo ospedale, il Santissima Trinità: qui Giorgio Pia, 70 anni, ha diretto il pronto soccorso per quasi vent’anni, gestendo anche il difficilissimo periodo del Covid. Da un anno e mezzo era in pensione. Nell’ultimo periodo ha avuto problemi di salute per un’insufficienza respiratoria, ma ha continuato a occuparsi di salute nel suo nuovo incarico di coordinatore regionale della rete del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva Sardegna. Poi il peggioramento: ieri il suo cuore ha smesso di battere nel reparto di Pneumologia. Oggi, alle 15,30, nella chiesa Santissima Annunziata, la parrocchia del quartiere dove ha vissuto, si terrà il funerale.

«Ha portato avanti tante battaglie. Insieme abbiamo combattuto la durissima battaglia del Covid. E non ha smesso di portare avanti, fino all’ultimo, il suo lavoro per i malati nonostante le precarie condizioni di salute», commenta Sergio Marracini, direttore sanitario dei presidi ospedalieri della Asl proprio durante la pandemia. E da quando, un anno fa, è stato nominato coordinatore regionale della rete del Tribunale per i diritti del malato, ha fatto sentire la sua voce a difesa delle persone malate. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA