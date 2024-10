L’addio al leader di Hezbollah «Voleva la pace» 

Beirut. Il mistero sui funerali di Hassan Nasrallah, ex leader di Hezbollah ucciso una settimana fa da Israele, dovrebbe essersi dissolto: secondo i media libanesi, le esequie si svolgeranno oggi a Teheran. I giornali affermano che la cerimonia è prevista per le 10.30 locali (le 8.30 in Italia), durante la preghiera del venerdì guidata dal leader iraniano Ali Khamenei nel mausoleo dell’imam Khomeini.

I funerali saranno comunque trasmessi in diretta tv per consentire una «virtuale partecipazione di massa». Dietro le quinte intanto i leader politico-istituzionali libanesi, inclusi gli alleati di lunga data di Hezbollah, lanciano segnali di apertura alle potenze occidentali, cercando di non incrinare troppo i rapporti con la base e i quadri del Partito di Dio. In questo senso vanno lette, secondo analisti, le dichiarazioni del governo uscente di Beirut secondo cui Nasrallah avrebbe accettato un cessate il fuoco con Israele prima di essere ucciso, una settimana fa, in un raid aereo israeliano sulla capitale libanese. Il ministro degli Esteri Abdallah Bou Habib ha affermato che «la parte libanese aveva accettato la proposta di cessate il fuoco» che era in discussione tra libanesi, francesi, statunitensi e israeliani nelle ore prima dell’assassinio di Nasrallah. «Il presidente del parlamento Nabih Berri - ha detto Bou Habib - si era consultato con Hezbollah e ne avevamo informato i rappresentanti di Stati Uniti e Francia». Così facendo, affermano gli analisti, Berri e altri leader libanesi intendono legittimare un eventuale accordo con forze occidentali filo-israeliane presentandolo come già approvato da Nasrallah. Questo eviterebbe un conflitto politico - e forse armato - con gli ambienti di Hezbollah, ora più che mai contrari a ogni tipo di accordo col «nemico sionista». La sequenza immaginata da Berri prevede che il Libano si accordi con Washington e Parigi per la creazione di fatto, di una «zona di sicurezza» nel sud del Libano, che soddisfi le richieste di Israele.

