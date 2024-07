L’addio al compagno imprenditore  

C’è chi ha voluto salutare Nino il compagno comunista, chi Nino il manager leader con un occhio al fatturato e uno alla classe operaia, chi il Nino caparbio che dall’adolescenza lasciava intravedere come avrebbe affrontato le sfide da adulto. Ma tutti, ed erano tanti ieri in cimitero, a cominciare dai dipendenti dei centri commerciali e gemmazioni in vari settori del Sulcis Iglesiente e cagliaritano, hanno voluto dare l’ultimo abbraccio all’amico Nino Flore, scomparso a 79 anni sabato per complicazioni cardiache quasi improvvise.

L’ultimo saluto

Lacrime, applausi, le testimonianze degli amici e tanta commozione nel giorno del funerale per Nino Flore, che dopo gli esordi come sindacalista seppe trasformare la coop per il consumo interno nelle fabbriche in un impero poi ramificatasi nel settore ricettivo e agricolo. Ieri alla cerimonia laica c’era anche la comunità ecclesiastica. «Di Flore ricordiamo – ha ribadito il sindaco Pietro Morittu – il successo economico mai disgiunto dal rispetto per i lavoratori: leader e anche mentore». Aspetto su cui insistono tre giovani dirigenti del gruppo aziedale. Uno è Fabrizio Piras, titolare ora di una convenzionata a Sassari: «Mi instradò a Carbonia dai primi anni Duemila: quando mi ha raggiunto a Sassari per l’inaugurazione gli ho riconosciuto i meriti ma li ha rifiutati: “Hai preso un’altra strada mai ci sei arrivato”, ha replicato». L’altro è il gestore del punto Unieurp nello spazio Conad: «Ho perso il mentore, ma non i suoi insegnamenti». E un altro ancora è Roberto Ghessa, direttore della catena alberghiera: «Lavoravo a Villasimius: poche incisive parole e mi ha fatto capire quanto dovesse essere forte l’attaccamento per il Sulcis Iglesiente». Cosa rimarcata anche Pietro Cocco, sindaco di Gonnesa (ma fra i vari sindaci c’erano anche Mauro Usai di Iglesias ed Elvira Usai di San Giovanni Suergiu): «Ha dimostrato che si poteva fare impresa sociale anche nel nostro territorio».Commosse le parole dell’ex sindaco e senatore Tore Cherchi: «Caro Nino, mi manchi – ha detto rivolgendosi al feretro - hai rispettato il codice di comportamento riconoscendo la reciproca autonomia di chi fa impresa di chi governa la cosa pubblica, mai approfittando della vicinanza politica». Valori etici cui si richiama un altro manager di spicco, Gigi Lai, settore automobilistico: «Non è stato difficile sviluppare dei progetti assieme lui: perseverante, corretto e vicino a chi aveva bisogno».

Il ricordo

A rendere omaggio al feretro sia l’amministratore Conad di Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna Michele Orlandi («Con lui confronti e anche scontri ma sempre leali») che alcuni commercianti di origine africana cui il manager aveva concesso degli spazi. E poi c’era il Nino Flore dell’adolescenza nei ricordi intimi del compagno dei giovani comunisti, come Tore Figus.

RIPRODUZIONE RISERVATA