L’addio a un pioniere della bonifica nato a Villaggio Mussolini 

«Ad avercene uomini così». Sono le parole che Alessandro Mignone dedica ad Aurelio Milan a chiusura della lunga intervista che lo studioso fece all’ex mezzadro, pubblicata nel volume "Pionieri, voci e volti della Bonifica. Arborea 1918-2018”. Aveva ragione. Aurelio Milan, col suo viso da uomo semplice e gli occhi sereni sebbene segnati da una vita di fatica, trasmetteva positività. Lo aiutava in questo quella parlata tipica dei veneti del Polesine, la sua terra di origine. Ieri quella Arborea che lui, assieme a tante donne e tanti uomini della sua generazione ha contribuito a far nascere, gli ha dato l’ultimo saluto. Un momento commovente per il profondo affetto che in tanti gli hanno voluto dare. Aurelio Milan era nato il 23 agosto 1930, in quella frazione di Terralba che si chiamava Villaggio Mussolini. Era arrivato con la sua famiglia dal Polesine. Ha vissuto gli anni della mezzadria, quelli della malaria e delle mobilitazioni per il riscatto della terra. La sua grande passione per la zootecnia e le competenze hanno permesso alla sua azienda di raggiungere risultati importanti a livello nazionale. L’impegno per la crescita della comunità ha segnato molti anni della sua vita. È stato presidente Coop Assegnatari Etfas (Produttori) e del Consorzio di Bonifica. Lunedì si è spento all'età di 93 anni.

