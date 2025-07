L’addio a suor Fiorenza Menotti 

Lutto nella comunità delle suore Orsoline di Somasca, presenti a Carbonia da circa 80 anni e anche nella comunità scolastica ed educatiova della città: si è spenta due giorni fa suor Fiorenza Menotti, aveva 77 anni. Era originaria di Spirano, della provincia di Bergamo in cui a metà Ottocento le sorelle Cittadini fondarono la congregazione religiosa. Da circa 40 anni suor Fiorenza prestava la sua missione a Carbonia ed era diventata, assieme alle consorelle, un punto di riferimento per la formazione di tanti bambini. È stata per decenni insegnante nella scuola elementare della scuola Camilla Gritti. Da tempo era malata. Considerate le sue condizioni, aveva deciso di diradare gli impegni didattici. Si è sempre distinta per dedizione e competenza: anche sui social in tanti la ricordano con grande affetto. (a. s.)

