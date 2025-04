L’addio a Sara e Ilaria La madre di Samson: ho ripulito dal sangue 

Roma. «L’ho aiutato a pulire casa, a cancellare le tracce di tutto quel sangue». La madre di Mark Antony Samson, il 23enne che ha ucciso a coltellate Ilaria Sula, ha confessato, in un interrogatorio di oltre tre ore in questura, di avere avuto un ruolo nelle fasi successive al delitto. Per lei, Nors Man Lapaz, è stata quindi formalizzata la pensante accusa di concorso nell’occultamento del cadavere. Nell’ordinanza il gip afferma che Samson «ha agito con freddezza e insensibilità»: la 22enne è stata aggredita «in modo brutale» da parte di una persona «di cui lei si fidava». Come ammesso dallo stesso ragazzo, nelle ore successive al fermo, la mamma era in casa al momento dell’aggressione, nel momento in cui lui ha ucciso con almeno tre fendenti la studentessa con cui aveva avuto una breve relazione sentimentale.

E ieri a Terni almeno tremila persone, fra le quali tanti giovani hanno accompagnato il feretro di Ilaria al cimitero. Tra loro anche Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza, l’università dove Ilaria studiava Statistica, che per il giorno dell’addio ha sospeso le lezione e le intitolerà delle aule studio. «Non meritava questa fine perché era veramente una figlia d’oro, un angelo», ha aggiunto il padre, aggiungendo che chi l’ha uccisa «deve marcire in carcere».

Sempre ieri in centinaia, nella chiesa San Giovanni Battista e nella piazza di Misilmeri (Palermo), hanno dato l’ultimo saluto a Sara Campanella, l’universitaria di 22 anni uccisa a coltellate la settimana scorsa a Messina dal collega Stefano Argentino.

