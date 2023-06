L’addio a Sandro Beccu: “pasa in pache” 

Una città in lutto. Nuoro piange Sandro Beccu, morto un anno dopo la sorella Costanza. I suoi organi regaleranno nuova vita e intanto questa mattina alle 10 nella parrocchia di Beata Maria Gabriella si terranno i funerali. Sandro, 46 anni, verrà ricordato da chi sino all’ultimo sperava di poterlo riabbracciare.

L’annuncio

Nel sindaco Andrea Soddu, amico d’infanzia, convivono rabbia e dolore, ma anche la certezza di dover rendere Nuoro più sicura. Troppe croci sulle strade della città. «Ora sarà tolleranza zero. Sono molto scosso e siamo tutti molto scossi per questa tragedia che ha colpito Sandro Beccu e la sua famiglia, lo conoscevo sin da bambino, giocavamo insieme. È una tragedia che colpisce tutti. L'amministrazione è schierata anche con la nomina del nuovo comandante della polizia locale per mettere in sicurezza la città. Non ci sarà nessuna tolleranza rispetto alla infrazioni stradali di qualsiasi tipo: velocità, guida con il telefonino e tutti i comportamenti di per sé pericolosi. Rafforzeremo la segnaletica stradale, l’educazione stradale va fatta non solo per i grandi ma anche per i piccoli. Oggi avremo una riunione per studiare questo sistema, anche per l'applicazione dell'autovelox».

Il dono

Sandro Beccu, sempre disponibile e pronto ad aiutare gli altri, con ii suoi organi, espiantati ieri, donerà nuova vita ad altre persone. Tra commozione e immensa tristezza è stato ricordato dagli amici e dai parenti con foto sorridenti, come quella mentre passeggia insieme al cane che quest'anno aveva portato anche a San Francesco di Lula. Il gruppo Santu Franziscu gli dedica belle parole sui social: «Donare un sorriso è un modo per regalare gli altri piccoli momenti spensierati. E tu, super Sandrino nostro, sorrisi ne donavi tutti i giorni. I tuoi saluti personalizzati, la tua voglia di vivere, le tue storie in cui rimettevi tutto l'amore che provavi per il tuo lavoro, per la tua famiglia così unita. Per il tuo cagnolone Rio e soprattutto per il tuo adorato figlio, un chierichetto fedele e devoto come lo eri tu: la tua ombra, il tuo orgoglio più grande. Mostravi i suoi quaderni ordinatissimi, gli insegnavi l'organizzazione, la pulizia, la puntualità, l'amore per gli animali, il lavoro, per lo sport, per l'aria aperta. Tutti ne saremo per sempre testimoni, sei stato davvero un super papà. Ora starai col tuo amato babbo ziu Franziscu e la tua adorata sorella Costanza. Pasa in pache».

